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Москвичи вспомнили вернисаж на Крымской набережной в 1990-е

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Москвичи вспомнили вернисаж на Крымской набережной в 1990-е
Фото: Величкин Сергей / ТАСС

Москвичи вспомнили, каким был вернисаж на Крымской набережной в 1990-е. Поностальгировать их заставил опубликованный в Facebook-группе «Соседи. Якиманка, Полянка, Замоскворечье» снимок, на котором можно увидеть множество картин и любующихся ими жителей и гостей города.

«Прекрасное место было…» — написал в комментариях один из подписчиков интернет-сообщества. Россиянин отметил, что многие картины были придуманы, написаны и проданы в одном и том же месте — на живописной столичной набережной. «Да, были времена. Сейчас такой экзотики не найдешь», — поделился мыслями другой юзер. «Тогда там было интересно, а сейчас все выхолощено», — согласился еще один пользователь.

Нашлись среди участников дискуссии и те, кто считает иначе. «Это одно из немногих мест в городе, которое реально стало лучше в итоге. Хотя старый «Музеон» был какой-то более душевный что ли», — написал россиянин.

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