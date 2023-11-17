Встреча бесстрашной лисы и собаки в московском дворе попала на видео, опубликованное в Telegram-канале «Москва с огоньком». Хищница близко подошла к человеку с питомцем породы корги в Кузьминках.

«Встретились две лисички у Кузьминского парка: одна из леса, другая корги», — подписал видео автор поста, отметив тем самым внешнее сходство двух животных. В ролике лиса, стоя, пристально смотрит на собаку, потом садится у стены дома.

Публикация собрала сотни восторженных реакций пользователей.

Ранее лиса и собака встретились в подмосковных Люберцах.