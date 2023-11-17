04:33, 17 ноября 2023
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Встреча бесстрашной лисы и собаки в московском дворе попала на видео
Лиса близко подошла к человеку с собакой в Кузьминках.
Кадр: Telegram-канал «Москва с огоньком»
Встреча бесстрашной лисы и собаки в московском дворе попала на видео, опубликованное в Telegram-канале «Москва с огоньком». Хищница близко подошла к человеку с питомцем породы корги в Кузьминках.
«Встретились две лисички у Кузьминского парка: одна из леса, другая корги», — подписал видео автор поста, отметив тем самым внешнее сходство двух животных. В ролике лиса, стоя, пристально смотрит на собаку, потом садится у стены дома.
Публикация собрала сотни восторженных реакций пользователей.
Ранее лиса и собака встретились в подмосковных Люберцах.