ВСУ атаковали беспилотниками Московскую область

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь атаковали беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Московскую область. Как сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в своем Telegram-канале, один беспилотник попал в многоквартирный дом на улице Земской в Чехове.

На месте работают все экстренные и оперативные службы. Информации о пострадавших не было.

Кроме того, из-за падения еще одного БПЛА на открытой площадке загорелись шины. Пожарные расчеты ликвидируют возгорание.

Из-за украинского беспилотника также загорелся частный дом в деревне Ваулово. Возгорание уже локализовали. Из людей никто не пострадал, в момент происшествия в здании никого не было.

Дачный дом оказался поврежден и в СНТ «Ромашкино» в селе Дубна. Пострадавших нет.

Всего за ночь силы противовоздушной обороны сбили несколько десятков украинских беспилотник над территориями Домодедово, Подольска, Раменского и Коломны.

Мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере Мах сообщил, что на подлете к российской столице был уничтожен 81 БПЛА ВСУ.