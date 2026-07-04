ВСУ пытались атаковать Москву

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 4 июля вновь пытались атаковать беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере Мах.

В период с 00:02 до 02:41 ночи силами противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны России на подлете к Москве было перехвачено и уничтожено 13 вражеских беспилотников.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Информации о пострадавших не было.

Украинские беспилотники летели на российскую столицу и днем 3 июля, но все они были остановлены российскими военными.

Ранее стало известно, что ВСУ ударили ракетами по Белгороду. Мэр города Валентин Демидов рассказал о последствиях атаки.