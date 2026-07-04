Опубликовано 03 июля 2026, 23:591 мин.
ВСУ пытались атаковать Москву
Собянин: За несколько часов силами ПВО уничтожено 13 летевших на Москву БПЛА ВСУ.
Фото: MOD Russia / Global Look Press
Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 4 июля вновь пытались атаковать беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере Мах.
В период с 00:02 до 02:41 ночи силами противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны России на подлете к Москве было перехвачено и уничтожено 13 вражеских беспилотников.
На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Информации о пострадавших не было.
Украинские беспилотники летели на российскую столицу и днем 3 июля, но все они были остановлены российскими военными.
Ранее стало известно, что ВСУ ударили ракетами по Белгороду. Мэр города Валентин Демидов рассказал о последствиях атаки.