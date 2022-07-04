«Второй Нью-Йорк» обнаружили в Москве: снимок высотных башен нового жилого комплекса опубликовали в группе «Подслушано Хорошево-Мневники» во «ВКонтакте» (https://m.vk.com/wall-22736206_339560).

Администрация группы назвала ЖК из трех небоскребов высотой от 48 до 58 этажей «вторым Нью-Йорком». Такое определение спровоцировало дискуссию в комментариях. «Дешевый треш, а не Нью-Йорк», «Такая высота — на любителя», — написали фолловеры.

Некоторые заняли противоположную позицию. «Что вам не нравится-то постоянно? Ах да, в пятиэтажке 60-х годов, наверное, гораздо комфортнее жить», — обратился мужчина к скептически настроенным юзерам. Кто-то предположил, что теми, кто оставил негативные комментарии, руководит зависть.

Ранее жители Хорошево-Мневников рассказали «Мосленте», что они думают о строительстве новых ЖК в районе.