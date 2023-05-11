23:24, 11 мая 2023
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Украшения Cartier и Graff на 7,4 миллиона рублей не дали ввезти в Россию
В Домодедове таможенники изъяли элитные ювелирные изделия на 7,4 миллиона рублей.
Фото: Telegram-канал Федеральной таможенной службы
Контрабандные элитные ювелирные изделия изъяли таможенники в аэропорту Домодедово, сообщает официальный Telegram-канал Федеральной таможенной службы.
По данным ведомства, россиянка попыталась ввезти в Россию из ОАЭ часы, браслет и кольцо Cartier в фирменной упаковке, серьги ювелирного дома Graff, упакованные в коробку Вulgari, и браслет Verdi на общую сумму 7,4 миллиона рублей.
По прилете в Москву женщина попыталась пронести драгоценности через «зеленый коридор» без таможенного оформления и уплаты сбора в два миллиона рублей. Ей грозит уголовное преследование за контрабанду.
Ранее подлинную Золотую Звезду Героя Советского Союза не дали вывезти из России.