Украшения Cartier и Graff на 7,4 миллиона рублей не дали ввезти в Россию

Контрабандные элитные ювелирные изделия изъяли таможенники в аэропорту Домодедово, сообщает официальный Telegram-канал Федеральной таможенной службы.

По данным ведомства, россиянка попыталась ввезти в Россию из ОАЭ часы, браслет и кольцо Cartier в фирменной упаковке, серьги ювелирного дома Graff, упакованные в коробку Вulgari, и браслет Verdi на общую сумму 7,4 миллиона рублей.

По прилете в Москву женщина попыталась пронести драгоценности через «зеленый коридор» без таможенного оформления и уплаты сбора в два миллиона рублей. Ей грозит уголовное преследование за контрабанду.

Ранее подлинную Золотую Звезду Героя Советского Союза не дали вывезти из России.