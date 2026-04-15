Выброшенный из окна автомобиля окурок дорого обойдется россиянам

Выбрасывание из окна автомобиля мусора, в том числе окурков, грозит штрафом в размере до 50 тысяч рублей. Об этом рассказал ТАСС член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

Согласно части 3.1 статьи 8.2 КоАП РФ, гражданин за выброс окурка из окна автомобиля должен будет заплатить штраф в размере от 10 до 15 тысяч рублей, должностное лицо — от 20 до 30 тысяч рублей, юрлицо — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.

При этом граждане, ставшие свидетелями такой ситуации, могут подать заявление на нарушителя в отделении полиции или ГАИ. В заявлении следует указать дату, время, место, описание автомобиля и его номерной знак.

