Названы самые выгодные условия для взятия ипотеки

Наиболее выгодные условия для оформления ипотеки назвала в беседе с «Мослентой» владелец инвестиционного агентства недвижимости Bestate, специалист рынка ценных бумаг и недвижимости Татьяна Бунегина.

«Что может снизить процентную ставку по ипотеке? Во-первых, размер первоначального взноса. Чем он выше, тем ниже риски у банка, и он предлагает заемщику невысокий процент. С программой господдержки для получения низкой процентной ставки во многих банках достаточно первоначального взноса в 15 процентов», — пояснила специалист.

На ставку по ипотеке также влияет срок кредитования. Почти все банки сейчас предлагают ипотеку на срок от 5 до 30 лет. Можно взять на 5-10 лет с ежемесячным платежом в 70 тысяч рублей или ипотеку на 30 лет с платежом вдвое меньше, а переплатой — больше. По словам Бунегиной, второй вариант более доступный и реальный для большинства граждан. По возможности можно вносить досрочные платежи — они идут сразу в счет основного долга и уменьшают переплату.

Сэкономить на стоимость жилья можно также на акциях от застройщика, особых условиях банков для зарплатных клиентов, электронной регистрации сделки, а также страхование жизни — каждая из этих опций может сократить процентную ставку по ипотеке от 0,5 до 1 процента.

Кроме того, есть льготные программы кредитования, которые позволяют получить ипотеку от 0,01 процента годовых. В их числе – семейная ипотека со сниженной ставкой и государственные субсидии для молодых семей на покупку жилья, продолжила специалист.

Ранее в Москве установлен рекорд по количеству купленного в ипотеку жилья.