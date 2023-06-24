Собянин объявил выходной день 26 июня в Москве в связи со сложной ситуацией

В связи со сложной ситуацией 26 июня в Москве объявлен выходной день. Об этом в своем Telegram-канале объявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«В целях минимизации рисков мною в рамках оперативного штаба принято решение объявить понедельник нерабочим днем», — сообщил градоначальник.

По его словам, исключения коснуться органов власти и предприятий непрерывного цикла, оборонно-промышленного комплекса и городских служб.

Кроме того, глава города попросил максимально воздерживаться от поездок по столице и сразу же сообщать об экстренных ситуациях по телефону 112. Городские службы, по его словам, работают в режиме повышенной готовности.

Ранее в Москве и Подмосковье ввели режим контртеррористической операции.