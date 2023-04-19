Момент выноса на помойку вывески KFC в Москве попал на видео

Момент выноса на помойку вывески общепита KFC в Москве попал на видео, опубликованное в Telegram-канале «Что там в Москве?».

«Ушла эпоха», — подписал автор ролик, на кадрах которого видно, как двое мужчин выносят железную конструкцию из трех латинских букв KFC к мусорному контейнеру.

«Все курочки плачут», «Был KFC, станет — Rostic's. Ассортимент будет тот же, а кто хозяин — без разницы», «"Курица — и точка" будет», «Тоже самое будет в Rostic's. Назад в прошлое», «Странно, что они ее как металлолом не сдали», «Прощай, [американский ресторатор] полковник Сандерс, тебе будет не хватать нас», — написали пользователи мессенджера.

Названия международной сети ресторанов начали снимать в столице после ухода американской компании Yum! Brands — владельца KFC — с российского рынка. Бизнес продали ООО «Смарт сервис ЛТД», сообщается на официальном сайте зарубежной компании. Теперь заведения фастфуда будут называться Rostic's.

Ранее стала известна дата открытия Rostic's после ребрендинга. Первая точка общественного питания откроется во вторник, 25 апреля.