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20:58, 21 октября 2022
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Жительница Подмосковья выпала с пятого этажа и выжила

Жительница Подмосковья выпала с пятого этажа и выжила
Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Жительница Подмосковья выжила после падения с пятого этажа, однако сломала позвоночник, рассказали в Telegram-канале Министерства здравоохранения Московской области.

«Пагубная привычка едва не угробила 34-летнюю женщину. Выйдя на свой балкон, чтобы перекурить, она потеряла равновесие и полетела вниз. Для женщины финал стал счастливым — она не просто выжила после падения с пятого этажа, но и, благодаря стараниям врачей, снова может ходить. После полного восстановления она будет выписана домой, обещает бросить курить», — говорится в сообщении.

Как уточняет Минздрав, женщина попала в Долгопрудненскую больницу с оскольчатым переломом поясничного позвонка, который вызвал нарушение двигательных функций нижних конечностей и работы тазовых органов. В ходе операции врачи удалили обломки позвонка, сдавливающие спинной мозг и его корешки, а затем заменили его титановым протезом.

Ранее в Москве начали лечить больной позвоночник по-новому. Новая технология заключается в формировании для имплантата специального костного ложа и фиксации его в нем оригинальным способом.

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