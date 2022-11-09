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18:44, 09 ноября 2022
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В Подмосковье двое строителей выпали с подъемника и выжили

В Подмосковье двое строителей выпали с подъемника и выжили
Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Двое рабочих выпали с подъемника во время высотных фасадных работ на стройке многоэтажного дома. Инцидент произошел в Мытищах, сообщает прокуратура Московской области.

Мужчины упали с высоты примерно 15-20 этажа и выжили. Их госпитализировали в медучреждение.

«По итогам проверки будет дана оценка соблюдению трудового законодательства со стороны организации, проводившей строительные работы», — говорится в сообщении.

Ранее в Новой Москве ребенок упал с балкона многоэтажного дома и выжил. Его поймали прохожие, растянувшие покрывало под окном.

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