18:44, 09 ноября 2022
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В Подмосковье двое строителей выпали с подъемника и выжили
Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»
Двое рабочих выпали с подъемника во время высотных фасадных работ на стройке многоэтажного дома. Инцидент произошел в Мытищах, сообщает прокуратура Московской области.
Мужчины упали с высоты примерно 15-20 этажа и выжили. Их госпитализировали в медучреждение.
«По итогам проверки будет дана оценка соблюдению трудового законодательства со стороны организации, проводившей строительные работы», — говорится в сообщении.
Ранее в Новой Москве ребенок упал с балкона многоэтажного дома и выжил. Его поймали прохожие, растянувшие покрывало под окном.