В Подмосковье двое строителей выпали с подъемника и выжили

Двое рабочих выпали с подъемника во время высотных фасадных работ на стройке многоэтажного дома. Инцидент произошел в Мытищах, сообщает прокуратура Московской области.

Мужчины упали с высоты примерно 15-20 этажа и выжили. Их госпитализировали в медучреждение.

«По итогам проверки будет дана оценка соблюдению трудового законодательства со стороны организации, проводившей строительные работы», — говорится в сообщении.

Ранее в Новой Москве ребенок упал с балкона многоэтажного дома и выжил. Его поймали прохожие, растянувшие покрывало под окном.