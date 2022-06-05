Выпивший сотрудник ДПС протаранил попавшие в ДТП иномарки в Подмосковье

Две иномарки протаранил на полном ходу выпивший сотрудник ДПС в Подмосковье. Об этом в воскресенье, 5 июня, сообщили на сайте телеканала РЕН ТВ.

По данным канала, на 23-м километре Симферопольского шоссе две легковушки остановились, так как попали в ДТП. В этот момент нетрезвый инспектор, управляющий автомобилем Volkswagen Passat, проезжал мимо и врезался в них. Пострадали три человека.

Уточняется, что сотрудник ДПС имеет звание старшего лейтенанта. День происшествия был для него выходным. Проведенная проверка показала 0,4 промилле алкоголя в крови инспектора.

Ранее в Москве автобус протаранил остановку с людьми.