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У мужчины вырвали рюкзак с миллионом рублей в Москве

У мужчины вырвали рюкзак с миллионом рублей в Москве
Фото: Pravda Komsomolskaya / Globallookpress.com

Двое преступников напали на мужчину в центре Москвы и похитили у него более одного миллиона рублей. Об этом «Мосленте» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

По данным ведомства, инцидент произошел на улице Подвойского во вторник, 21 июня. Один из налетчиков брызнул в лицо жертве из газового баллончика, затем злоумышленники вырвали у потерпевшего рюкзак с деньгами и скрылись на автомобиле.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ ("Разбой"). Проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий на розыск и задержание злоумышленников», — уточнили в пресс-службе.

Ранее в Москве у мужчины похитили 16 миллионов рублей под предлогом обмена на доллары.

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