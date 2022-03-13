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Москвичей предупредили о высоком атмосферном давлении

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Москвичей предупредили о высоком атмосферном давлении
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

В воскресенье, 13 марта, в Москве ожидается высокое атмосферное давление, облачная погода и небольшой снег вечером. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с РИА Новости.

«Сегодня в Москве ожидается облачная, в первой половине дня с неустойчивыми прояснениями погода, к вечеру пойдут небольшие осадки в виде снега, мокрого снега. Температура в столице плюс 1-3, по области от минус 1 до плюс 4», — сообщил синоптик.

Эксперт рассказал о возвращении погоды в климатическое русло март и предупредил о падении атмосферного давления, которое тем не менее останется повышенным и составит 754 миллиметра ртутного столба. Ветер ожидается северо-западный, западный от трех до восьми метров в секунду.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил москвичей об экстремально высоком давлении.

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