Названа самая высокооплачиваемая вакансия марта в Москве

Самой высокооплачиваемой вакансией марта 2022 в Москве назван директор отдела продаж в компанию по производству упаковочной продукции. Данные предоставили в ТАСС со ссылкой на результаты опроса SuperJob.

Соискателю на указанную должность предлагают зарплату 350 тысяч рублей. На второе место рейтинга попала вакансия инженера в международной компании, где оклад составляет 300 тысяч. Аналогичная зарплата ожидает заместителя генерального директора по экономике и финансам в крупном строительном холдинге. Кроме того, не теряют популярность удаленные вакансии в сфере IT.

Ранее москвичам рассказали о вакансиях с зарплатой около 400 тысяч рублей в месяц. В список попали должности коммерческого директора, директора по IT и директора по развитию B2B.