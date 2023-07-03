Определены высокооплачиваемые вакансии в столичном регионе

Высокооплачиваемые вакансии в столичном регионе определены в ходе опроса сервисом «Работа.ру». Результаты исследования оказались в распоряжении «Ленты.ру».

На первом месте рейтинга — позиция бизнес-аналитика 1С: в Москве соискателям предложили зарплату до 350 тысяч рублей в месяц. На ежемесячный доход от 150 тысяч рублей могут рассчитывать нейропсихолог детского столичного центра и агроном-агрохимик в Солнечногорске.

Кроме того, высокооплачиваемые вакансии актуальны и в других российских городах. Так, от 300 тысяч рублей в месяц могут получать руководитель филиала по выкупу и продаже коммерческих и легковых автомобилей в Санкт-Петербурге и ведущий инженер-конструктор в Калужской области.

Геологу россыпей в Якутии готовы платить 230 тысяч рублей, начальнику участка пути железной дороги в Хабаровском крае — до 200 тысяч, электрогазосварщику металлоконструкций в Красноярском крае — от 180 тысяч рублей, а директору винного департамента холдинга в Хабаровске — от 150 тысяч рублей в месяц.

Ранее блогер Джарахов рассказал о доходе с YouTube-роликов.