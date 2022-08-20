Москвичи вспомнили столпотворения на подпольных выставках в СССР

«Замечательные там были выставки! И работы были интересными, чувствовалось движение мысли. Владислав Провоторов, Симаков, Владимир Петров-Гладкий», «Авангард и постмодернизм современных художников под живую музыку Чекалина», — с восторгом вспомнили одни подписчики.

Другие же, побывав на подобном мероприятии, особого восторга не испытали, но отметили, что в таких «тайных походах» на выставки ощущался дух авантюризма. «Мы ходили на выставки именно художественные. Не все, конечно, "ложилось" на сердце, но там было, пожалуй, единственное такое место», «Стоял в такой очереди. Работы, были весьма среднего уровня, но сам факт андеграунда придавал вкус запретного плода», — поделились воспоминаниями жители столицы.

Ранее была раскрыта программа финальной недели выставки «Город для каждого» в Манеже.