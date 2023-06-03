В Москве мужчина несколько раз выстрелил в лицо полицейскому

В Москве 23-летний мужчина несколько раз выстрелил в лицо полицейскому из газового пистолета. Об этом сообщила агентству «Москва» старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета (ГСУ СК) России по столице Юлия Иванова.

По версии следствия, подозреваемый не менее трех раз стрелял в правоохранителя на Коровинском шоссе. Пострадавшему оказали на месте медицинскую помощь, угрозы его жизни и здоровью нет.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»), уточнила Иванова. «С фигурантом проводятся следственные действия, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы», — сообщила она.

Ранее в Подмосковье мужчина изрезал жену и напал на полицейского с ножом. Правоохранитель дважды выстрелил правонарушителю в ногу из пистолета.