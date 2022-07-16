Охранник выстрелил в женщину из пистолета в Москве

Охранник заведения в Лучниковом переулке ранил женщину. О происшествии в центре Москвы сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Источник рассказал, что 30-летняя потерпевшая обратилась в полицию. Женщина сообщила правоохранителям, что охранник выстрелил в нее из пистолета.

«Заявительницу госпитализировали в городскую клиническую больницу №29 имени Н.Э. Баумана с рваной ушибленной раной левой ноги», — уточнил собеседник агентства.

Полицейские установили личность подозреваемого и задержали его. Проводится проверка.

Ранее на востоке Москвы четыре человека получили ранения при стрельбе из пистолета в подъезде жилого дома. Пострадавших пришлось госпитализировать.