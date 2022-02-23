МВД предложило высылать мигрантов за пьяное вождение

В МВД России предложили начать высылать мигрантов за пьяное вождение, коррупцию, экстремизм, терроризм, преступления, связанные с оборотом оружия и наркотиков, а также за нарушения правил дорожного движения в пьяном виде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.

МВД подготовило комплексный проект закона, регулирующий пребывание мигрантов в стране. В документе административное выдворение за пределы страны и депортация объединены в понятие «высылка за пределы России». «Предполагается пересмотр отдельных составов административных правонарушений в сфере миграции, а также установление административной ответственности для иностранных граждан в виде высылки (взамен существующего административного выдворения) не только за миграционные правонарушения, но и за совершение иных административных правонарушений, составы которых будут определены проектом нового КоАП, разрабатываемого Минюстом России», — рассказали в пресс-центре.

В новом кодексе указанные составы административных правонарушений определят как «грубые». Помимо этого, высылка иностранцев может происходить за административные правонарушения, за совершение которых предусмотрено наказание в виде лишения специального права.

Ранее в России раскрыли каналы продажи мигрантам поддельных дипломов и водительских прав.