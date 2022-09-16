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23:48, 16 сентября 2022
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В России начнут выявлять болезни по-новому

В России начнут выявлять болезни по-новому
Фото: McPHOTOf / Globallookpress.com

Российские врачи начнут выявлять болезни по новому методу — через анализ выдыхаемого пациентом воздуха. По информации «Известий», методика отличается высокой точностью, неинвазивностью и быстротой.

«Оригинальной разработкой является сам метод оценки молекулярного состава выдыхаемого воздуха», — объяснил изданию директор центра персонализированной кардиологии, профессор Сеченовского университета Филипп Копылов.

По его словам, этот метод планируется применять для массовой диагностики. Прежде всего, его будут использовать для выявления сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, а также болезней, передающихся воздушно-капельным путем: COVID-19, ОРВИ и вирус Эпштейна-Барра.

Ранее сообщалось, что московские врачи первые в России разработали и начали применять новую методику лечения и восстановления позвоночника при дегенеративных заболеваниях.

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