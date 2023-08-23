07:40, 23 августа 2023
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Вызванный БПЛА взрыв в здании Москва-Сити попал на видео
Mash: общая площадь разрушений в «One tower» составила 100квадратных метров.
Момент попадания БПЛА в недостроенный небоскреб «One tower» и вызванный им взрыв попал на видео, опубликованное Mash.
По данным канала, на четырех этажах здания выбиты стекла и оконные рамы. Площадь разрушений составила 100 квадратных метров.
О попадании беспилотника в недостроенное здание в Москва-Сити ранее сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Этот БПЛА был подавлен средствами РЭБ и потерял управление. Еще два были сбиты силами ПВО в Подмосковье.