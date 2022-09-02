Раскрыты позволяющие определить взлом телефона факторы

Факторы, позволявшие определить взлом телефона мошенниками раскрыл агентству «Прайм» директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов. В первую очередь на внедрение в гаджет могут указывать СМС с бессмысленным текстом или сообщения о смене пароля.

«Сопоставьте данные с вашими действиями. Так можно выявить периоды, когда смартфон функционирует без вашего ведома и заподозрить, откуда идет подозрительная активность», — добавил он.

При взломе он также порекомендовал обнулить устройство до заводских настроек, после чего установить официальный антивирус и VPN для безопасного подключения к Wi-Fi сетям.

По словам эксперта, доступ к гаджету аферисты могут получить из-за недостаточной защиты телефона, переходов по подозрительным ссылкам, слишком простого пароля и игнорирования сигналов антивируса.

Ранее стало известно о новом виде мошенничества с VPN.