В Москве взломщик постригся и отдохнул в барбершопе перед его ограблением
В Москве взломщик постригся и отдохнул в барбершопе перед его ограблением, сообщила «МВД Медиа» официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«В ночное время злоумышленник разбил окно в парикмахерской, расположенной на первом этаже многоквартирного дома на улице Свободы, и проник в помещение. Там он поправил свою прическу, воспользовавшись машинкой для стрижки волос, и на некоторое время прилег на диван. Затем, забрав из холодильника напитки, а из кассы денежные средства, скрылся», — сказала Волк.
О происшествии в полицию сообщили только утром, когда один из работников пришел в салон и заметил беспорядок и взломанную кассу. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 («Кража») УК России. Подозреваемого задержали неподалеку от места преступления. Он находится под подписками о невыезде и надлежащем поведении.
Ранее россиянка отдала грабителю фальшивые деньги. Злоумышленник пригрозил россиянке ножом и потребовал отдать деньги из кассы.