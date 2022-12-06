В Москве взломщик постригся и отдохнул в барбершопе перед его ограблением, сообщила «МВД Медиа» официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«В ночное время злоумышленник разбил окно в парикмахерской, расположенной на первом этаже многоквартирного дома на улице Свободы, и проник в помещение. Там он поправил свою прическу, воспользовавшись машинкой для стрижки волос, и на некоторое время прилег на диван. Затем, забрав из холодильника напитки, а из кассы денежные средства, скрылся», — сказала Волк.