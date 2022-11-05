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14:00, 05 ноября 2022
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Человек пострадал в результате взрыва газа в жилом доме в Подмосковье

Человек пострадал в результате взрыва газа в жилом доме в Подмосковье
Фото: Екатерина Якель / «Lenta.ru»

Человек пострадал в результате взрыва газа в жилом доме в Подмосковье, сообщает Главное управление МЧС России по Московской области.

«В субботу, 5 ноября, в 05:10 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о взрыве газа в многоквартирном доме в городском округе Сергиев-Посад, микрорайон Ферма, улица Мира, дом 9», — говорится в сообщении ведомства. На место происшествия были направлены спасательные подразделения.

По данным МЧС, произошло повреждение остекления, межкомнатных перегородок, балконного блока квартиры. Пожара не последовало. Есть пострадавший.

Взрыв произошел в третьем подъезде на четвертом этаже четырехэтажного дома, эвакуированы 35 человек, в их числе четверо детей, уточняет агентство «Москва». «Внутри запаха газа нет, в двухкомнатной квартире, в которой произошел хлопок, также произошла утечка воды», — сообщается на сайте.

Ранее сообщалось, что пять человек пострадали при взрыве в жилом многоквартирном доме в подмосковной Коломне. В квартире на третьем этаже произошел хлопок газа в результате утечки.

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