Человек пострадал в результате взрыва газа в жилом доме в Подмосковье, сообщает Главное управление МЧС России по Московской области.

«В субботу, 5 ноября, в 05:10 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о взрыве газа в многоквартирном доме в городском округе Сергиев-Посад, микрорайон Ферма, улица Мира, дом 9», — говорится в сообщении ведомства. На место происшествия были направлены спасательные подразделения.

По данным МЧС, произошло повреждение остекления, межкомнатных перегородок, балконного блока квартиры. Пожара не последовало. Есть пострадавший.

Взрыв произошел в третьем подъезде на четвертом этаже четырехэтажного дома, эвакуированы 35 человек, в их числе четверо детей, уточняет агентство «Москва». «Внутри запаха газа нет, в двухкомнатной квартире, в которой произошел хлопок, также произошла утечка воды», — сообщается на сайте.

Ранее сообщалось, что пять человек пострадали при взрыве в жилом многоквартирном доме в подмосковной Коломне. В квартире на третьем этаже произошел хлопок газа в результате утечки.