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10:09, 24 декабря 2022
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Мужчина серьезно пострадал от взрыва петарды в Подмосковье

Мужчина серьезно пострадал от взрыва петарды в Подмосковье
Фото: Maksim Konstantinov / Globallookprss.com

37-летний мужчина попал в подмосковную больницу после того, как получил серьезные травмы от взрыва петарды. По данным РЕН ТВ, инцидент произошел в деревне Грязь.

«Мужчина попал в больницу с травмами лица и головы после взрыва петарды в Подмосковье», — сообщили в издании.

Стало известно, что в медучреждении у россиянина диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, рваные раны носа и верхней губы, а также травмы глаз.

Ранее в Москве подросток попытался смешать содержимое петард в кофемолке. В результате эксперимента молодой человек попал в больницу.

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