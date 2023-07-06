Взрыв прогремел в многоквартирном доме в Москве

На западе Москвы один человек пострадал при взрыве в многоквартирном доме, сообщает Telegram-канал SHOT. ЧП произошло на Минской улице.

В одной из квартир в доме выбило стекла, началось возгорание. Пострадавший потерял сознание. На место едут экстренные службы.

По данным Telegram-канала «112», в квартире взорвался телевизор. Пострадавший — парализованный 67-летний мужчина.

Ранее взрыв газа прогремел в подмосковном Раменском. Площадь возгорания составила 32 квадратных метра, огонь удалось потушить.