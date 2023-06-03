У столичного следователя конфискуют рекордную взятку в биткойнах

У начальника следственного отдела комитета по Тверскому району столицы Марата Тамбиева конфискуют рекордную взятку в биткойнах на 24 миллиона долларов США, сообщает «Коммерсант».

По версии ГСУ СКР и Генпрокуратуры, Тамбиев получил взятку от находящихся под следствием хакеров из группировки Infraud Organization. Коды доступа к электронному кошельку он хранил в найденной на его компьютере папке с надписью «Пенсия».

Эта взятка признана рекордной для сотрудника СК России. Следователи рассчитывают конфисковать ее и обратить в коррупционный доход.

В понедельник, 5 июня, Никулинский районный суд Москвы должен рассмотреть иск первого заместителя генпрокурора Анатолия Разинкина, добивающегося конфискации коррупционных доходов Тамбиева.

Ранее сообщалось, что подмосковного чиновника Росимущества отправили в колонию за получение крупной взятки.