Москвичка вернула старую и поношенную обувь на Wildberries

Москвичка вместо новых ботинок вернула старые и поношенные на пункт выдачи заказов Wildberries, сообщает телеканал «360».

По имеющейся информации, покупательница заказала на маркетплейсе ботинки за восемь тысяч рублей, забрала их из пункта выдачи, а потом пришла вновь для возврата товара с коробкой, в которой находилась старая, поношенная обувь.

Как рассказал владелец пункта выдачи, клиентку уже подозревали в подмене товаров, однако поймать ее на этом не удавалось. На этот раз сотрудники дождались ее новых заказов, после чего предварительно сфотографировали товар и сразу выявили подмену. На ПВЗ прибыли полицейские и задержали покупательницу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Москве ребенок заказал игрушки на сотни тысяч рублей со смартфона родителей.