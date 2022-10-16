Город
21:02, 16 октября 2022
1 мин.

Москвичам раскрыли место в городе с атмосферой начала XIX века

Москвичам раскрыли место в городе с атмосферой начала XIX века
Кадр: Архитектурные излишества / YouTube

Место в городе с атмосферой начала XIX века раскрыли москвичам в Telegram-канале «История Москвы».

«В Москве есть дворик на Пречистенке, 32, который смог сохранить в себе атмосферу старой Москвы. В нем можно увидеть двухэтажные полукруглые дома — старые флигели, конюшни, которые в свое время были частью архитектурного усадебного ансамбля начала XIX века», — сказано в сообщении.

По данным администраторов канала, двор относится к зданию бывшей мужской гимназии Поливанова, где ученикам можно было не носить форму, а обучались они по уникальным учебникам.

Ранее раскрыт адрес первого советского дома в Москве. Он был построен в 1923 году.

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