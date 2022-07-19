В Подмосковье заметили «яхту капитана Врунгеля»

Яхту с необычным названием «Беда» заметили жители Подмосковья. Фотографию пришвартованного около жилищного комплекса судна опубликовали в группе «Типичные Химки» во «ВКонтакте».

«Отсылка к мультику "Приключения капитана Врунгеля". И ведь не боится же владелец плохих примет!» — удивился автор топика.

На снимке видно, что когда-то судно называлось «Победа», но первые две буквы были закрашены. «Это и есть отсылка. В книге и в мультике две буквы отвалились так же», — пояснили в комментариях. Кто-то оценил чувство юмора владельца яхты. Один из фолловеров вспомнил известную поговорку: «Как лодку назовешь, так она и поплывет».

Ранее название кафе в центре Москвы разозлило россиян.