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В Подмосковье заметили «яхту капитана Врунгеля»

В Подмосковье заметили «яхту капитана Врунгеля»
Фото: @igordoynikov / страница «Типичные Химки» во «ВКонтакте»

Яхту с необычным названием «Беда» заметили жители Подмосковья. Фотографию пришвартованного около жилищного комплекса судна опубликовали в группе «Типичные Химки» во «ВКонтакте».

«Отсылка к мультику "Приключения капитана Врунгеля". И ведь не боится же владелец плохих примет!» — удивился автор топика.

На снимке видно, что когда-то судно называлось «Победа», но первые две буквы были закрашены. «Это и есть отсылка. В книге и в мультике две буквы отвалились так же», — пояснили в комментариях. Кто-то оценил чувство юмора владельца яхты. Один из фолловеров вспомнил известную поговорку: «Как лодку назовешь, так она и поплывет».

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