Синоптик предупредил москвичей о январских морозах в начале декабря

О наступлении январских морозов с началом декабря москвичей предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. В своем Telegram-канале синоптик отметил, что погода начнет меняться со вторника, 29 ноября.

«Морозы окрепнут, а пик похолодания придется на среду, когда температура окажется на 6-7 градусов ниже нормы и будет соответствовать январским значениям в минус 12-14 градусов ночью и минус 7-9 днем», — написал он.

Метеоролог добавил, что с началом календарной зимы погода изменится незначительно и морозы ослабеют лишь к концу рабочей недели. Температура вернется в рамки климатической нормы: ночью ожидается минус 4-9 градусов, а днем — минус 2-7.

В воскресенье, 27 ноября, ожидается облачная погода, местами снег. Столбики термометров покажут минус 3-5 градусов в столице и до минус 7 в области. Атмосферное давление будет расти и составит 762 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.

Ранее о наступлении настоящих январских морозов москвичей предупредил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.