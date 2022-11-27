Город
18:05, 27 ноября 2022
1 мин.

Синоптик предупредил москвичей о январских морозах в начале декабря

Синоптик предупредил москвичей о январских морозах в начале декабря
Фото: Egor Myznik / Unsplash

О наступлении январских морозов с началом декабря москвичей предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. В своем Telegram-канале синоптик отметил, что погода начнет меняться со вторника, 29 ноября.

«Морозы окрепнут, а пик похолодания придется на среду, когда температура окажется на 6-7 градусов ниже нормы и будет соответствовать январским значениям в минус 12-14 градусов ночью и минус 7-9 днем», — написал он.

Метеоролог добавил, что с началом календарной зимы погода изменится незначительно и морозы ослабеют лишь к концу рабочей недели. Температура вернется в рамки климатической нормы: ночью ожидается минус 4-9 градусов, а днем — минус 2-7.

В воскресенье, 27 ноября, ожидается облачная погода, местами снег. Столбики термометров покажут минус 3-5 градусов в столице и до минус 7 в области. Атмосферное давление будет расти и составит 762 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.

Ранее о наступлении настоящих январских морозов москвичей предупредил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.