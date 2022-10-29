19:01, 29 октября 2022
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Раскрыты исторические названия Ярославского вокзала в Москве
Фото: Максим Чурусов / ТАСС
Исторические названия Ярославского вокзала в столице раскрыты в Telegram-канале «История Москвы». Известно, что вокзал переименовывали несколько раз.
«Изначально Ярославский вокзал назывался Троицким, а современное свое наименование он получил в 1870 году», — сообщает канал.
Кроме того, с 1922 по 1955 год он назывался «Северный вокзал» из-за того, что поезда оттуда отправлялись на север, а с 1955 — снова стал Ярославским.
«Сам вокзал действительно стоит того, чтобы его увидеть. Он украшен мозаикой в виде огромных земляничных ягод и других растений, барельефами птиц, полярных медведей и моржей», — отметил автор канала.
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