Юный уличный музыкант в Москве попал на видео и умилил пользователей сети

На кадрах видно, как мужчина играет на перевернутых жестяных ведрах с помощью барабанных палочек. Ему активно помогает стоящий рядом мальчик. «Младшее поколение подтягивается», — отметили в группе.

«Прелесть какая и милота», «Будущий музыкант», «Родители теперь знают, что покупать сыну на день рождения», — написали комментаторы.

Ранее в Москве уличный музыкант сыграл на цимбалах хит «Кукла колдуна» группы «Король и Шут». Ролик набрал множество лайков пользователей сети.