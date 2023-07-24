06:27, 24 июля 2023
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Юный уличный музыкант в Москве попал на видео и умилил пользователей сети
Играющего музыку на ведрах ребенка заметили в центре Москвы.
Кадр: Telegram-канал «Хамовники М125»
В центре Москвы заметили уличного музыканта, играющего на ведрах, и его юного помощника. Видео, умилившее пользователей сети, опубликовали в Telegram-канале «Хамовники М125».
На кадрах видно, как мужчина играет на перевернутых жестяных ведрах с помощью барабанных палочек. Ему активно помогает стоящий рядом мальчик. «Младшее поколение подтягивается», — отметили в группе.
«Прелесть какая и милота», «Будущий музыкант», «Родители теперь знают, что покупать сыну на день рождения», — написали комментаторы.
Ранее в Москве уличный музыкант сыграл на цимбалах хит «Кукла колдуна» группы «Король и Шут». Ролик набрал множество лайков пользователей сети.