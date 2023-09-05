Москвич обманом «продал» себе машину жены за один рубль

Москвич подделал документы о продаже машины жены за один рубль, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По информации канала, с 2022 года мужчина и женщина находятся в процессе развода и не живут вместе. Москвичка ушла от супруга из-за его пристрастия к алкоголю и домашнего насилия.

Получив в ходе бракоразводного дела новые документы, женщина узнала, что супруг продал ее автомобиль марки Hyindai за 1,2 миллиона рублей. Она обратилась в дилерский центр за разъяснениями. Ей предоставили документы, по которым она якобы продала иномарку своему мужу за рубль. После этого мужчина получил право перепродать автомобиль.

Женщина обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве.

Ранее основные ошибки при разводе назвала адвокат, председатель коллегии адвокатов, партнер «Группы Победа» Елена Финогенова.