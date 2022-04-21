Московский суд оштрафовал «Яндекс.Еду» за утечку данных клиентов

В четверг, 21 апреля, в Москве мировым судом на 60 тысяч рублей оштрафован сервис «Яндекс.Еда». Взыскание было назначено из-за утечки персональных данных пользователей в открытый доступ в интернете, пишет ТАСС.

«Судом удовлетворено заявление Роскомнадзора, компании "Яндекс.Еда" назначен штраф в размере 60 тысяч рублей», — сообщили в госоргане.

Исходя из материалов дела, сервис доставки еды и продуктов допустил утечку персональных данных клиентов, подпав под действие статьи 13.11 КоАП РФ («Нарушение законодательства Российской Федерации в области персональных данных»). Максимальное наказание по данному составу — 100 тысяч рублей.

Ранее московский суд взыскал с певицы Монеточки полмиллиона рублей за плагиат песни «Женщина, я не танцую», исполнителем которой является экс-солист дуэта «Чай вдвоем» Стас Костюшкин.