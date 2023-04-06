Житель Подмосковья забил соседку молотком из-за денег и получил срок в 14 лет

23-летнего жителя Подмосковья приговорили к 14 годам лишения свободы за убийство отказавшей дать ему в долг денег соседки, сообщает ГСУ СК России по Московской области. Преступник забил женщину молотком.

По данным ведомства, в августе 2022 года молодой человек пришел к соседке в очередной раз занять денег. Получив отказ, он схватил оказавшийся рядом молоток и ударил им женщину по голове.

Не найдя денег в квартире, мужчина добил соседку еще несколькими ударами молотка и завернул тело в ковер, чтобы ночью вынести из дома. Однако вернуться в квартиру не смог из-за захлопнувшейся двери.

Преступник скрылся в Ярославской области, но в сентябре того же года его удалось задержать. На след вывели оставленные им в квартире убитой перчатки, позволившие провести анализ ДНК.

Ранее россиянин убил соседку и спрятал ее тело в погреб.