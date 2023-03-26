21:17, 26 марта 2023
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Перечислены самые необычные забытые на БКЛ вещи
Москвичи забывали на Большом кольце московского метро купальник и медицинский снимок.
Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»
Самые необычные забытые на Большой кольцевой линии метро (БКЛ) вещи перечислил столичный Дептранс.
С момента запуска полного движения на БКЛ со станций на склады поступили 193 вещи. Москвичи забывали в московском метро купальник, медицинский снимок, подарочный набор «Исполнение желаний» и игровой набор «Раскопки».
Отмечается, что максимальное количество забытых вещей было обнаружено на станции «Нижегородская». Причем зачастую потери у жителей столицы происходят по пятницам. Более рассеянными, по данным Дептранса, оказались мужчины.
Ранее были названы самые необычные забытые пассажирами в столичных аэропортах вещи.