Перечислены самые необычные забытые на БКЛ вещи

Самые необычные забытые на Большой кольцевой линии метро (БКЛ) вещи перечислил столичный Дептранс.

С момента запуска полного движения на БКЛ со станций на склады поступили 193 вещи. Москвичи забывали в московском метро купальник, медицинский снимок, подарочный набор «Исполнение желаний» и игровой набор «Раскопки».

Отмечается, что максимальное количество забытых вещей было обнаружено на станции «Нижегородская». Причем зачастую потери у жителей столицы происходят по пятницам. Более рассеянными, по данным Дептранса, оказались мужчины.

Ранее были названы самые необычные забытые пассажирами в столичных аэропортах вещи.