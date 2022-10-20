Двух молодых зацеперов наказали за поездку на сцепке вагона в метро

Двое москвичей 16 и 19 лет прокатились на сцепке последнего вагона в столичном метро и были пойманы полицейскими, сообщает «МВД Медиа».

«Задержаны двое молодых людей, умышленно нарушивших требования транспортной безопасности. Установлено, что на платформе станции метро "Павелецкая" двое жителей Московского региона подошли к прибывшему электропоезду и залезли на сцепку последнего вагона. Ухватившись за поручни, они доехали до станции метро "Театральная"», — говорится в сообщении.

В отношении 19-летнего зацепера составлен протокол об административном правонарушении по статье 11.15.1 КоАП РФ («Нарушение требований в области транспортной безопасности»). В суде ему назначили штраф в размере 20 тысяч рублей.

16-летнему подростку вменяются административные правонарушения по статьям 11.15.1 и 20.21 КоАП РФ («Появление в общественных местах в состоянии опьянения»). В отношении его законного представителя составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью статьей 5.35 КоАП РФ («Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»).

Ранее зацепер прокатился по подземному тоннелю на поезде столичного метро, ухватившись за поручень в конце состава.