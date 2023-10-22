Подростков задержали за избиение школьников в Подмосковье

В отношении двоих 14-летних подростков из Дагестана возбуждено уголовное дело после избиения школьников в Химках, сообщает ГСУ СК России по Московской области.

«11 сентября 2023 года подозреваемые, находясь на территории образовательного учреждения, грубо нарушая общественный порядок, беспричинно, с целью противопоставить себя обществу и общепризнанным моральным нормам, подвергли избиению своего сверстника, причинив ему телесные повреждения в области головы и туловища», — говорится в сообщении.

По данным Telegram-канала «Осторожно, Москва», подростков задержали. Известно, что они состояли в компании, которая и ранее избивала сверстников. В связи с этим возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц учебного заведения. Ведется расследование.

Ранее эпизод избиения подростками молодого человека в Подмосковье попал на видео.