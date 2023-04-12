Замначальника одной из налоговых инспекций Москвы задержали за взятки

Замначальника столичной ИФНС №15 Елена Ишханова задержана по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, [сообщает[(https://t.me/skmoscowgsu/1802?comment=698) в среду, 12 апреля, ГСУ СК России по Москве.

По данным следственного органа, с 2016 по 2018 год, работая начальником отдела регистрации и учета налогоплательщиков ИФНС №28, она регулярно получала взятки от предпринимателя. Общая сумма превысила 1 миллион 800 тысяч рублей.

Сообщается, что преступление было выявлено совместными усилиями сотрудников следственных органов, МВД и ФСБ.

Ранее сообщалось об изъятии при обысках 40 миллионов рублей у пойманных на взятке генерала и полковника таможенной службы.