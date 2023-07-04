Жесткое задержание спецназом квартирных мошенников попало на видео

В Подмосковье мошенников задержали за хищение квартир умерших россиян, сообщает «МВД Медиа».

По данным полиции, с 2018 по 2020 год аферисты узнавали о гражданах, похороненных за счет государства и не имевших наследников, и составляли поддельные договоры купли-продажи принадлежавшего умершим жилья. С помощью фиктивных нотариальных доверенностей они регистрировали право собственности на людей с неизлечимыми болезнями или с асоциальным образом жизни. Затем переоформляли недвижимость на одного из злоумышленников, который продавал ее добросовестным покупателям.

Четверых человек подозревают в незаконной продаже квартиры в поселке Развилка, а троих из них — в махинациях с двумя квартирами в городе Видном. Один из мошенников арестован, двое находятся под домашним арестом, еще одному запрещены определенные действия.

Ранее мошенник пытался продать квартиру москвички по новой схеме.