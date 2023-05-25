Задержание вооруженного наркокурьера в Подмосковье попало на видео

Инспекторы ДПС остановили автомобиль с вооруженным револьвером перевозчиком наркотиков, сообщает «МВД Медиа».

В Московской области сотрудники ДПС остановили жителя Иванова для проверки документов. При досмотре в салоне были обнаружены около килограмма разных наркотиков и пригодный для боевой стрельбы револьвер с патронами.

По данным полиции, наркотики мужчина должен был перевезти в Ивановскую и Нижегородскую области по указанию куратора. Наркокурьера арестовали.

Ранее в Москве инспекторы ДПС остановили Mercedes с вооруженным водителем.