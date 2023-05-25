11:27, 25 мая 2023
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Задержание вооруженного наркокурьера в Подмосковье попало на видео
Инспекторы ДПС остановили авто с вооруженным револьвером перевозчиком наркотиков.
Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ
Инспекторы ДПС остановили автомобиль с вооруженным револьвером перевозчиком наркотиков, сообщает «МВД Медиа».
В Московской области сотрудники ДПС остановили жителя Иванова для проверки документов. При досмотре в салоне были обнаружены около килограмма разных наркотиков и пригодный для боевой стрельбы револьвер с патронами.
По данным полиции, наркотики мужчина должен был перевезти в Ивановскую и Нижегородскую области по указанию куратора. Наркокурьера арестовали.
Ранее в Москве инспекторы ДПС остановили Mercedes с вооруженным водителем.