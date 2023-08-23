Задержание ударившего спортсменку мигранта попало на видео

Ударившего спортсменку кулаком по лицу в Нахабино на улице Белобородова мигранта оперативно задержали, сообщает «МВД Медиа».

«После поступления сообщения в полицию незамедлительно был организован комплекс необходимых оперативно-розыскных мероприятий. В результате подозреваемый был задержан в кратчайшие сроки», — говорится в сообщении ведомства.

По факту было возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»).

«Удал был хороший. Я бежала, он перекрыл мне путь. Я подумала, что спросить что-то хочет, сняла наушники. А он начал наезжать, спрашивать, почему я так оделась и бегаю тут. Я поняла, что он какой-то неадекватный, начала отходить в сторону. Он цепляет меня за руку и ударяет кулаком в лицо», — рассказала пострадавшая Shot.

Девушка добавила, что сразу отбежала в сторону и, завидев взрослого прохожего, попросила у него помощи.

Ранее сообщалось, что мигрант ударил жительницу Подмосковья по лицу за пробежку в шортах.