Раскрыта причина задержки коммунальных платежек в Москве

Причину задержки коммунальных платежек в Москве за апрель раскрыла «Российская газета» со ссылкой на представителей Единого информационно-расчетного центра (ЕИРЦ). Платежные документы стали готовить позже из-за технологических работ, сообщил источник.

Москвичи ожидали получить квитанции для оплаты коммунальных услуг до 15 апреля текущего года, однако документы им пока не прислали. «Нужно несколько дней подождать. Платежки должны быть готовы самое позднее к 25 апреля. Пени за просрочку платежа выставлено не будет, ведь согласно действующим правилам оплатить счет можно до 10-го числа следующего месяца, то есть до 10 мая», — заверили в ЕИРЦ.

Ранее москвичей предупредили об ошибочной рассылке квитанций за жилищно-коммунальные услуги и попросили не оплачивать пришедшие счета.