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10:55, 01 октября 2022
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Более 30 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы из-за сильного тумана

Более 30 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы из-за сильного тумана
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Более 30 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы из-за сильного тумана, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписание» в субботу, 1 октября.

Самые значительные изменения коснулись Внуково, где задержали 20 рейсов и отменили шесть. В Домодедово не вылетел вовремя один рейс, три было отменено. В Шереметьево было отменено шесть рейсов и еще два задержано.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков пообещал москвичам обильные дожди в начале следующей недели.

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