Автомобиль проехал задним ходом по МКАД и попал на видео
Водитель авто проехал задним ходом по МКАД и возмутил пользователей сети.
Автомобиль проехал задним ходом по МКАД и попал на видео, опубликованное в группе «Топ СВАО г. Москвы» во «ВКонтакте». Поведение водителя машины возмутило пользователей сети.
«Задним ходом по МКАД! Аварийку, кстати, включил. Что в голове у этого водителя?» — подписали ролик администраторы сообщества.
Подписчики группы отметили, что такое поведение водителя могло спровоцировать серьезную аварию.
«А что делать человеку, если он, например, съезд проехал? По второму кругу ехать?» — поинтересовался один из юзеров. «На следующем съехать. Это уж лучше, чем всмятку на МКАД в левой полосе», — пояснил ему другой.
«Еще и по скоростной левой. Лишать прав таких потенциальных убийц/самоубийц», «На МКАД действует знак 5.3 "Дорога для автомобилей", который в том числе запрещает движение задним ходом», «Пожизненно лишать прав. Он даже не думает о других», — прокомментировали остальные.
Ранее жители столичного региона вспомнили МКАД времен СССР.