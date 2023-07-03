Автомобиль проехал задним ходом по МКАД и попал на видео, опубликованное в группе «Топ СВАО г. Москвы» во «ВКонтакте». Поведение водителя машины возмутило пользователей сети.

«Задним ходом по МКАД! Аварийку, кстати, включил. Что в голове у этого водителя?» — подписали ролик администраторы сообщества.