Москвич вывез в поле и задушил бывшего сожителя возлюбленной

Москвич вывез бывшего сожителя своей возлюбленной в поле в городском округе Руза и задушил. Мужчину задержали, на допросе у следователя он дал признательные показания, сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России по Московской области.

«44-летний житель Москвы обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК России («Убийство»). По ходатайству следствия судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

По данным следствия, в пятницу, 14 октября, обвиняемому позвонила сожительница. Она сообщила, что к ней в квартиру приехал бывший сожитель, освободившийся из заключения после совершения тяжких преступлений.

Москвич отправился домой к женщине с наручниками, скотчем и перцовым баллончиком. В драке на лестничной клетке обвиняемый распылил газ в лицо сопернику, надел на него наручники и связал скотчем. После этого он засунул мужчину в багажник автомобиля, вывез в поле и задушил. Тело убитого позже обнаружил местный грибник.

Ранее москвича убил влюбленный в его жену бездомный. Преступление он совершил с помощью мачете.