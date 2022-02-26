На борту рейса в Москву произошло задымление

На борту рейса из Нового Уренгоя в Москву произошло задымление. Об этом сообщила Уральская транспортная прокуратура в своем Telegram-канале.

«26 февраля 2022 года в 9 часов 30 минут в аэропорту города Новый Уренгой при подготовке к полету воздушного судна А-321 авиакомпании "S7 Airlines" в целях выполнения регулярного рейса S7-2572 сообщением Новый Уренгой — Москва (Домодедово) при разогреве питания произошло задымление заднего электрического духового шкафа», — говорится в сообщении. В ведомстве сообщили, что инцидент благополучно разрешился силами экипажа.

На борту воздушного судна находились 193 пассажира, включая несовершеннолетних. Никто не пострадал и не нуждается в медицинской помощи. Сейчас пассажиры находятся в здании аэропорта, рейс выполнят на резервном самолете. Транспортная прокуратура организовала проверку по факту инцидента.

Ранее 38-летний россиянин заявил о минировании самолетов в аэропорту Шереметьево. Мужчина находился в нетрезвом состоянии.